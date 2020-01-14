Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-жену Джонни Деппа застали за поцелуями с женщиной, которая борется с раком

Эмбер Херд не скрывает своей бисексуальности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Фото: instagram.com/amberheard

После громкого развода с голливудской звездой Джонни Деппом, отношений с разработчиком Илоном Маском, арт-дилером Вито Шнабелем, режиссером Энди Мускетти, актриса Эмбер Херд была замечена за поцелуями с женщиной.

Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой. Подробности в видео:

Как оказалось, предполагаемой избранницей звезды фильма "Аквамен" стала 38-летняя Бьянка Бути — художник-декоратор и кинематографист. Поцелуй пары папарацци запечатлели на улице Лос-Анджелеса. По информации Daily Mail, в прошлом году у Бьянки второй раз за четыре года диагностировали рак груди.

38-летняя Бьянка Бути
38-летняя Бьянка Бути
Фото: Instagram

Также отметим, что своей бисексуальности Эмбер никогда не скрывала. До встречи с Джонни Деппом актриса в течение четырех лет встречалась с женщиной-фотографом Тасей ван Ри.

INSTAGRAM

Отметим, что судебные разбирательства между бывшими супругами продолжается до сих пор. Джонни Депп подал иск против Экс-жены Эмбер Херд за испорченную репутацию, ведь она якобы изменяла мужу на протяжении брака. В то время актриса обвинила его в физическом насилии и отсудила у знаменитости семь миллионов долларов.

Недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Люблю тебя, сынок": мать Эмбер Херд поддержала Джонни Деппа во время развода Отец экс-супруги Джонни Деппа грозился убить актера Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой - СМИ
Джонни Депп Голливуд шоу-бизнес Эмбер Херд романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Жареные пирожки с капустой на сковороде
Жареные пирожки с капустой на сковороде
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Потап признался, что они с Настей Каменских женаты уже давно
Потап признался, что они с Настей Каменских женаты уже давно
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Сегодня, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 23:39Fun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 18:43Fun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

Вчера, 18:31Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 13:07Афиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 10:01Психология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

Вчера, 09:25Events

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

Вчера, 08:20Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 00:55Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

12 январяТехно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

12 январяFun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Слоеное тесто для самсы просто и быстро
Слоеное тесто для самсы просто и быстро
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)