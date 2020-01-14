Экс-жену Джонни Деппа застали за поцелуями с женщиной, которая борется с раком

Эмбер Херд не скрывает своей бисексуальности

Эмбер Херд Фото: instagram.com/amberheard

После громкого развода с голливудской звездой Джонни Деппом, отношений с разработчиком Илоном Маском, арт-дилером Вито Шнабелем, режиссером Энди Мускетти, актриса Эмбер Херд была замечена за поцелуями с женщиной.

Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой. Подробности в видео:

Как оказалось, предполагаемой избранницей звезды фильма "Аквамен" стала 38-летняя Бьянка Бути — художник-декоратор и кинематографист. Поцелуй пары папарацци запечатлели на улице Лос-Анджелеса. По информации Daily Mail, в прошлом году у Бьянки второй раз за четыре года диагностировали рак груди.

38-летняя Бьянка Бути Фото: Instagram

Также отметим, что своей бисексуальности Эмбер никогда не скрывала. До встречи с Джонни Деппом актриса в течение четырех лет встречалась с женщиной-фотографом Тасей ван Ри.

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Отметим, что судебные разбирательства между бывшими супругами продолжается до сих пор. Джонни Депп подал иск против Экс-жены Эмбер Херд за испорченную репутацию, ведь она якобы изменяла мужу на протяжении брака. В то время актриса обвинила его в физическом насилии и отсудила у знаменитости семь миллионов долларов.

Недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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