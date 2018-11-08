Эксклюзив. Ивана Дорна впервые застали с сыном в Киеве

Артист гулял с ребенком в центре столицы

Иван Дорн. Фото: facebook.com/dorn.ivan

В среду, 7 ноября, певец Иван Дорн в Киеве попал в объективы папарацци. В распоряжении редакции Сегодня.Lifestyle оказались эксклюзивные кадры, на которых Иван гуляет в центре Киева.

Дорн был не сам. Судя по кадрам, исполнитель вышел вечером прогуляться, вероятно, вместе со своим сыном, трехлетним Иваном.

Иван Дорн в Киеве Фото: Сегодня.Lifestyle

Когда одна из поклонниц узнала Дорна и попросила сделать с ним фото, певец не отказал.

Иван Дорн с поклонницей Фото: Сегодня.Lifestyle

Но когда девушка начала фотографироваться, Иван попросил ребенка отойти, чтобы тот не попал в кадр: "Ванечка, иди побегай", – сказал певец мальчику.

Иван Дорн в Киеве Фото: Сегодня.Lifestyle

Впечатленная встречей с кумиром девушка рассказала нам, как Дорн вел себя с ребенком.

"Было видно, что Иван наслаждается своим отцовством. Ни на секунду не упускал из виду сына, даже когда разговаривал по телефону. И, кстати, мальчик очень похож на Ивана, его маленькая копия, даже странно, почему он до сих пор его прячет", – рассказала Сегодня.Lifestyle киевлянка, которая случайно встретила звезду в центре Киева.

Отметим, что в 2013 году Иван Дорн женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. У пары есть двое детей – дочь Василиса, которая родилась в 2014 году, и сын Иван, появившийся на свет в 2015-м. Личную жизнь певец тщательно оберегает. К слову, лишь в 2017-м Дорн впервые подтвердил, что у него есть дочь.

Напомним, Иван Дорн выступил на "Танцах со звездами". Кроме этого, в мае 2017 года Иван Дорн отменил концерт в Одессе и записал обращение в стихотворной форме.