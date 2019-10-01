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Экскурсия в метро и встреча с Зеленским: как прошел визит Тома Круза в Киев

Голливудский актер встретился с Президентом Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Том Круз посетил Киев
Том Круз посетил Киев
Фото: Instagram.com

30 сентября появилась информация, что известный голливудский актер Том Круз прилетел в Украину. Знаменитость вместе с помощником Президента Андреем Ермаком в окружении телохранителей заметили в киевском метро – на станции "Золотые ворота". Сообщается, что актер не воспользовался услугами метрополитена – осмотрел станцию и поднялся на улицу. Фотографировать звезду не разрешали, однако нескольким счастливчикам все-таки удалось запечатлеть Тома Круза.

Позже выяснилось, что в Украину Том Круз прилетел по приглашению Владимира Зеленского. В Офисе Президента они обсудили возможность снимать фильмы в Украине. Круз рассказал, что хотел осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Можно предположить, что одной из них как раз и является станция метро "Золотые ворота".

В свою очередь, Зеленский поделился собственным опытом работы в кино и рассказал о новом законе, который предусматривает компенсацию иностранным производителям за съемку фильмов в Украине.

Компанию своему мужу во время встречи с голливудским актером также составила и первая леди Украины – Елена Зеленская. Супруга главы государства опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Томом Крузом и отметила, что провела "замечательный вечер" в его компании.

Отметим, Том Круз не анонсировал свой визит в Киев, как и Президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь, пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором.

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