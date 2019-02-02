Эксперт о разводе Ани Лорак с мужем: "Даже если Мурат уедет в Турцию – будет платить алименты"

Эксперт также объяснил, как супруги смогут разделить имущество

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В четверг, 31 января, стало известно что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Заседание прошло в Шевченковском районном суде г. Киева. У супругов есть общая дочь – 7-летняя София, а также нажитое имущество, включая несколько ресторанов в Киеве, которыми сейчас управляет Мурат.

Сегодня.Lifestyle поинтересовался у адвоката Юрия Белоуса, как Каролина (настоящее имя Ани Лорак) и Мурат смогут разделить имущество, сможет ли Ани Лорак взыскать алименты с Мурата, даже если он решит вернуться в Турцию, и с кем из родителей останется 7-летняя София.

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочерью Софией Фото: instagram.com/anilorak

"Определять место проживание ребенка – это право родителей согласно норм Семейного кодекса Украины. Место проживание ребенка, который не достиг 10 лет, определяется по согласию родителей. После 10 лет – по согласию родителей и самого ребенка", – говорит эксперт.

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочерью Софией Фото: instagram.com/anilorak

Он также пояснил, что Каролина и Мурат, несмотря на развод, всегда могут договориться и решить, с кем будет проживать ребенок: "Если они не смогут достичь общего решения, этот спор может быть решен органом опеки и заботы или судом. В таком случае, во внимание берется личное отношение ребенка к каждому из родителей, возраст, состояние здоровья матери и отца и другие существенные обстоятельства, которые имеют значение для принятия столь важного и ответственного решения".

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"В конечном итоге, в таких случаях, в первую очередь должны учитываться интересы ребенка и только потом права родителей. Это вывод Верховного Суда в 2018 году, такие выводы обязательны к применению судами первой инстанции, апелляционной инстанции по всей территории нашей страны", – утверждает эксперт.

Ани Лорак с дочерью Софией Фото: instagram.com/anilorak

Кроме того, эксперт объяснил, что будет, если Каролина и Мурат не смогут договориться, а также уточнил, сможет ли Лорак взыскать алименты с Мурата, даже если тот уедет в Турцию: "Если Мурат и Каролина все-таки не договорятся, то они будут обращаться в суд, и тогда уже будут определять, у кого лучше жилищные условия, к кому больше расположен ребенок, кто какой образ жизни ведет, какой имеет заработок, так как в основе всего лежат права ребенка, которые предусмотрены Конвенцией о правах детей от 1989 года, Конституцией Украины, Семейным кодексом нашего государства. В том случае, если Мурат захочет вернуться в Турцию, на него все равно можно будет подать в суд по последнему месту его проживания либо по местонахождению его имущества в Украине".

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу Фото: instagram.com/anilorak

Юрий также прокомментировал, как супруги смогут разделить имущество: "Говоря о разделе имущества, Мурат и Каролина могут пойти к нотариусу и все вместе решить. Сесть, подписать договор и разобраться без споров, а могут решить этот вопрос вообще полюбовно и без нотариуса, или же путем обращения в суд. Каролина также может подать на алименты, и если ее бывший супруг захочет выехать в Турцию после решения суда о взыскании алиментов, в этом случае, она сможет претендовать на алименты за период до достижения ребенком совершеннолетия".

Напомним, о том, что Ани Лорак подала на развод стало известно 19 декабря 2018 года.

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