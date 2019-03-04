Эксперты рассказали, как ребенок принца Гарри и Меган Маркл пополнит королевскую казну

Ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Эксперты-экономисты на ряду с поклонниками, знаменитостями и хейтерами тоже обсуждают будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. В интервью изданию Hello! директор Центра исследований торговли Джош Бэмфилд рассказал , что ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети

Специалист рассказал, каких размеров достиг "эффект Меган и Кейт". Поклонники по всему миру скупают ту же одежду, аксессуары и прочие вещи, чтобы походить на герцогинь, поэтому нет никаких сомнений, что в скором времени все внимание будет приковано к первенцу Маркл.

Бэмфилд предположил, что продажи детских товаров увеличатся на 1,125 млрд фунтов всего за два года. Эксперт отмечает, что Меган прекрасное чувство стиля, поэтому и для малыша она будет выбирать лучшую одежду, продукты и игрушки. "Ребенок будет расти и ему понадобятся новые вещи, каждая из которых будет рассматриваться другими родителями, тысячи раз фотографироваться и публиковаться в социальных сетях", – добавил эксперт.

Стоит отметить,что в отчете Brand Finance в прошлом году уже отмечалось, что бюджет страны каждый год увеличивается на 1,76 млрд фунтов благодаря королевской семье, поэтому скорое рождение наследника окажется еще большее позитивное влияние на экономику.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями. Ребенок должен появиться на свет весной 2019 года.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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