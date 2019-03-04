Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксперты рассказали, как ребенок принца Гарри и Меган Маркл пополнит королевскую казну

Ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Эксперты-экономисты на ряду с поклонниками, знаменитостями и хейтерами тоже обсуждают будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. В интервью изданию Hello! директор Центра исследований торговли Джош Бэмфилд рассказал , что ребенок герцогов Сассекских принесет ощутимую пользу королевской казне.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети

Специалист рассказал, каких размеров достиг "эффект Меган и Кейт". Поклонники по всему миру скупают ту же одежду, аксессуары и прочие вещи, чтобы походить на герцогинь, поэтому нет никаких сомнений, что в скором времени все внимание будет приковано к первенцу Маркл.

Бэмфилд предположил, что продажи детских товаров увеличатся на 1,125 млрд фунтов всего за два года. Эксперт отмечает, что Меган прекрасное чувство стиля, поэтому и для малыша она будет выбирать лучшую одежду, продукты и игрушки. "Ребенок будет расти и ему понадобятся новые вещи, каждая из которых будет рассматриваться другими родителями, тысячи раз фотографироваться и публиковаться в социальных сетях", – добавил эксперт.

Стоит отметить,что в отчете Brand Finance в прошлом году уже отмечалось, что бюджет страны каждый год увеличивается на 1,76 млрд фунтов благодаря королевской семье, поэтому скорое рождение наследника окажется еще большее позитивное влияние на экономику.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями. Ребенок должен появиться на свет весной 2019 года.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл потратила 4 млн гривен на гардероб для поездки в Марокко Временное примирение? Стало известно о совместном выходе Кейт Миддлтон и Меган Маркл 35-летнюю Миранду Керр заподозрили в третьей беременности
принц Гарри беременность Меган Маркл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Сегодня, 08:26Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:15Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Вчера, 08:25Техно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

1 мартаСтиль

Тренды весна-лето 2019: какие свитера будут в моде

1 мартаШоу-бизнес

Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

1 мартаАфиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

1 мартаFun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

1 мартаFun

Найдена необычная гигантская рыба без хвоста: фото

Новости партнеров

Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019
Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью
Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости