Эксперты "Топ-модели по-украински" заразились коронавирусом
Алла Костромичева и Соня Плакидюк рассказали о своем самочувствии
Эксперты шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заболели COVID-19. Об этом популярная модель сообщила на своей странице в Instagram. Алла написала, что находится дома на самоизоляции.
"Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19", – написала Костромичева в соцсети.
Фотограф Соня Плакидюк опубликовала в Сети пост, где призналась, что она и ее коллеги заболели через несколько дней после окончания съемок финала "Топ-модели по-украински".
У Сони, как и у Аллы Костромичевой, также исчезли вкус и обоняние.
А вот Сергей Никитюк рассказал своим подписчикам в сторис, что из симптомов у него высокая температура и слабость.
Ранее стало известно, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.
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