Эксперты "Топ-модели по-украински" заразились коронавирусом

Алла Костромичева и Соня Плакидюк рассказали о своем самочувствии

Эксперты шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заболели COVID-19. Об этом популярная модель сообщила на своей странице в Instagram. Алла написала, что находится дома на самоизоляции.

"Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку. Теперь у нас у всех трех подтвержденный COVID-19", – написала Костромичева в соцсети.

Скриншот: instagram.com/alla

Фотограф Соня Плакидюк опубликовала в Сети пост, где призналась, что она и ее коллеги заболели через несколько дней после окончания съемок финала "Топ-модели по-украински".

У Сони, как и у Аллы Костромичевой, также исчезли вкус и обоняние.

Скриншот: instagram.com/moi_sofism

А вот Сергей Никитюк рассказал своим подписчикам в сторис, что из симптомов у него высокая температура и слабость.

Скриншот: instagram.com/stories/s.nikitiuk

Ранее стало известно, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

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