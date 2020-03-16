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Экстремальные роды знаменитостей: шокирующие истории звезд о боли материнства

Ольга Сумская рожала во время землетрясения

Марина Попович
Сегодня, 15:06

Программа "Зірковий шлях", которая выходит по будням на телеканале "Украина", собрала самые впечатляющие истории знаменитостей об экстремальных родах. Вы узнаете, у кого из звезд роды принимала уборщица, как Екатерина Кухар пережил смерть дочери, почему Любовь Успенская сбежала из больницы после рождения близнецов. Самые шокирующие истории звезд о боли материнства!

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая готовится во второй раз стать бабушкой, с ужасом вспоминает свои первые роды. Ее старшая дочь Антонина решила появиться на свет...во время землетрясения.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"На всю жизнь это запомнила. Знаете, захожу в кабинет, сидит мой прекрасный врач, акушер-гинеколог. И вдруг он справа так вжжжжж – и поехал. Потом слева. Я так ... землетрясение! Представьте себе картину – бегут все беременные с такими животами, впереди врачи. А сзади – мужчины. И почему-то беременные быстрее бегут, чем мужчины", – вспоминает Ольга Сумская.

Подобные стрессовые ситуации могут привести к осложнениям во время родов, уверяют гинекологи.

"Если женщина сама очень сильно волнуется, у нее огромный страх, то это может повлиять на течение родов, а именно на родовую деятельность. Или может быть нерегулярная родовая деятельность, или она наоборот может быть медленной и не вести к раскрытию шейки матки", – говорит гинеколог Наталия Силина.

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К счастью, несмотря на эмоциональное потрясение, первые роды Ольги Сумской прошли без осложнений.

"А уже вторая беременность у меня была очень тяжелой. Я приехала уже с большим давлением, 220 на 120, это какой-то такой был очень редкий диагноз. Гестоз беременных. И меня сразу положили на операционный стол и сделали кесарево сечение. Так появилась моя Анечка", – рассказала народная артистка Украины.

Свои первые роды с ужасом вспоминает экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулус. Сына Даниэля певица рожала в Киеве 11 лет назад. Схватки начались неожиданно – как раз тогда, когда ее врач полетел на конференцию за границу. Санте не оставалось ничего, как довериться незнакомому медперсоналу. Все, что происходило дальше, звезда вспоминает, как страшный сон.

Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

"Мне сняли боль во время схваток эпидуральной анестезией, а когда началась родовая деятельность, ее отключили, объяснив это тем, что я должна была чувствовать потуги. В этот момент я почувствовала всю боль этого мира!" – делится воспоминаниями Санта.

От боли певица теряла сознание. Но больше всего она волновалась за жизнь сына.

"Ребенка с меня просто вытолкнули, нажав на живот (этого категорически делать нельзя, но об этом я узнала позже). Гематому на голове у младенца прокалывали на 4-й день. И мне страшно об этом даже вспоминать", – говорит Димопулос.

К счастью, несмотря на экстремальные роды, Даниэль родился здоровым. Однако пережив такой ужас, второй раз певица решила рожать за границей.

Но если роды Сумской и Димопулос были просто тяжелыми, то следующие истории – о травматических и даже смертельно опасных родах! Как для младенцев, так и для матерей! Подробнее – узнайте в сюжете:

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знаменитости роды Ольга Сумская Любовь Успенская Екатерина Кухар
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