Эль Фаннинг извинилась за съемки у Вуди Аллена

Актриса Эль Фаннинг принесла публичные извинения за участие в съемках одного из последних фильмов голливудского режиссера Вуди Аллена. По ее словам, которые приводит издание The Wrap, она полностью поддерживает движение Time`s Up, призванное победить сексуальные домогательства.

"Я сожалею о моем решении работать с кем-то, которое могло причинить кому-то боль, так как не стремилась к этому намеренно. Я всегда поддерживаю женщин-режиссеров и с удовольствием с ними работаю", – говорится в заявлении актрисы. Она также объявила о том, что пожертвовала некую сумму движению #Time`s Up.

Ранее некоторые другие голливудские кинематографисты сделали аналогичные заявления. В частности, создательница картины "Леди Берд" Грета Гервиг, снимавшаяся у Аллена в фильме "Римские приключения". По словам Греты, она никогда не согласилась бы сотрудничать с постановщиком, если бы знала об обвинениях в домогательствах, которые выдвигала приемная дочь Аллена.

Упомянутые выше обвинения впервые были озвучены еще в 1992 году. Тогда полиция провела расследование, но никаких официальных действий со стороны правоохранительных органов не последовало. Аллен утверждал, что все это было выдумано его бывшей супругой Миа Фэрроу. В 2014 году актриса вновь напомнила о своих претензиях, а в декабре 2017 году опубликовала открытое письмо с аналогичными обвинениями в адрес Аллена.

Напомним, Колин Ферт заявил, что никогда не будет работать режиссером Вуди Алленом.