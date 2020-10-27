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EL Кравчук рассказал, чем однажды занимался с Олегом Скрипкой

Сегодня, 16:20

Артисты вместе осваивали трансцендентальную медитацию

Знаменитый украинский певец EL Кравчук был секс-символом 90-х, а потом внезапно исчез со сцены. В начале следующего года артист готовится выпустить новый альбом. Об этом и других вещах он рассказал в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Кроме альбома, Андрей (настоящее имя певца) рассказал об интересном занятии, которое помогает ему быть в тонусе.

Кроме хореографии, 43-летний EL Кравчук любит медитировать. Уже долгое время он занимается трансцендентальной медитацией. Медитировать он научился в Киеве на тренингах американского режиссера Дэвида Линча. И он не один знаменитый артист Украины, кто практикует подобное!

"Там был еще Олег Скрипка. Удивительная встреча у нас была. Мы учились оба трансцендентальной медитации", – рассказал певец.

Олег Скрипка и EL Кравчук
Олег Скрипка и EL Кравчук
Фото: пресс-служба, facebook.com/el.kravchuk.5

По словам Андрея, он посвящает медитации примерно 20 минут в день перед сном, а также днем – перед съемкой или концертом.

Кроме этого, в интервью артист рассказал, как он пел в АТО и хочет ли иметь детей. Смотрите видео:

Напомним, El Кравчук представил новую песню АLLO.

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Олег Скрипка певец медитация EL Кравчук
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