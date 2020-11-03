EL Кравчук рассказал, почему до сих пор не стал отцом

Артист признался, что задумывался об отцовстве неоднократно

EL Кравчук рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", когда планирует стать отцом.

43-летний певец мечтает об отцовстве, но не может позволить себе этого из-за страха: "Хочу, но боюсь пока. Я не буду так глубоко расскрывать свои личные моменты, но уже давно об этом думаю".

Артист не отвергает идею воспользоваться услугами суррогатной матери. Также он признался, что внутренне давно готов к отцовству. Но его родители нянчат детей старшего брата, тем более они уже в возрасте – так что певец не ожидает от них помощи.

"Моим родителям уже достаточно много лет. Скорее всего, воспитание ляжет на мои плечи, чем на плечи родителей. Но я надеюсь, в ближайшее время я порадую вас, честное слово", – поделился Кравчук.

EL Кравчук Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Родители приучили певца к ответственности с юности. Когда Кравчук заканчивал школу – надо было определяться со специальностью. Ради родных он поступил на исторический факультет университета имени Драгоманова, но на заочное отделение.

"Я обманул отца очень сильно. Вместо того, чтобы учиться там, я поступил в музыкальное училище Глиэра", – рассказал артист.

Когда его отец приехал в ноябре в университет узнать, как учится его сын, ему сказали, что такого студента нет. "И папа спросил меня: "Что, в чем дело?". И я честно ему ответил на вопросы. И он сказал: "Ага, раз ты такое решение принял, хорошо. Тогда живи сам, решай сам и делай все сам", – поделился певец.

Напомним, ранее EL Кравчук рассказал, чем однажды занимался с Олегом Скрипкой. Также вам может быть интересно узнать про декрет для отцов: в Украине хотят уравнять права родителей.

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