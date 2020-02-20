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Элайджа Вуд впервые стал отцом

Пол ребенка пока не сообщается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Актер Элайджа Вуд
Актер Элайджа Вуд
Фото: Getty Images

Известный актер Элайджа Вуд, который известен по роли детектива в драме "Доверие", впервые стал отцом. Как сообщает издание Us Weekly, Элайджа Вуд с возлюбленной Метте-Мари Конгсвед уже стали счастливыми родителями малыша. Однако пол ребенка и детали родов мировое сообщество узнает еще не скоро.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, повлияло ли рождение малыша на оформление отношений влюбленных. Ведь еще летом шли разговоры о том, что Элайджа Вуд сделал избраннице предложение. Однако пара до сих пор оставляет свою частную жизнь без доступа для прессы и преданных поклонников.

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В Сети предполагают, что роман Элайджи с Метте-Мари начался во время съемок фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома", в которой актер получил главную роль, а девушка выступила одним из продюсеров. Впервые пара "засветилась" вместе в январе 2018 года в Калифорнии, а уже в феврале 2019-го Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед осуществили редкий выход на показе Rodarte.

Напомним, актриса с украинскими корнями Милла Йовович родила третьего ребенка.

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