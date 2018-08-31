"Еле разговаривала": Ольга Сумская рассказала, как на днях оказалась в реанимации

Актриса раскрыла подробности инцидента на своей страничке в соцсети

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская, которая не так давно отметила свое 52-летие, на днях оказалась в реанимационном отделении больницы в Александрии. По словам артистки, ей стало плохо по дороге в Черкассы. Ольга ехала на спектакль "Мастер и Маргарита".

Всеми деталями инцидента актриса поделилась на своей странице в Facebook:

"Пост вдячності. Сьогодні вранці сіли в автобус з Дніпра на Черкаси, вистава о 19.00! Раптом різко стало зле: темп.38, ломота у всьому тілі, страшна слабкість і нудота, я ледве пересувалась і говорила. Доїхали до Олександрії і я розумію, що треба терміново до лікарів, бо вистава під загрозою відміни. Телефоную своєму другові Юрий Беланюк, який мешкає в Олександрії, і одразу направив мене до 1 Міської лікарні м. Олександрії! Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові і поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус. Дякую вам, дорогі мої! Ви справжні професіонали своєї справи!!! Вистава "Майстер і Маргарита" сьогодні у Черкасах відбудеться!!!", – написала актриса.

Ольга Сумская с врачами Фото: facebook.com/osumska

Также Ольга обратилась к врачам, написав теплые слова благодарности в их адрес.

Фото: скриншот

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