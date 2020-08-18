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Элегантна в свои 72: Мэй Маск позировала на шпильках в черном платье с рюшами

Сегодня, 09:00

Знаменитость очаровала поклонников великолепным нарядом

Знаменитая модель и мама предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск, которая ранее показала эффектный выход из карантина, показала фото своего изумительного наряда.

Еще несколько лет назад знаменитость позировала возле небольшого сада, прикасаясь к цветам рукой. Мэй Маск была одета в черное платье американского модельера Кристиана Сириано, а на ее ногах были туфли на шпильках серебристого цвета. Клатч квадратной формы и укладка волос добавили изящности ее образу.

"Моя мама говорила: "Найдите время, чтобы понюхать розы". Ну, вот и я тут", – подписала публикацию Мэй Маск.

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Также Мэй Маск опубликовала свою портретную фотографию. На ней модель запечатлена с ярким макияжем. "Никогда не слишком стара", – добавила к публикации подпись в виде хештега.

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Ранее мы сообщали, что Илон Маск и Эмбер Херд судились из-за замороженных эмбрионов. А до этого основатель SpaсeX сделал резонансное заявление в прессе – Илон Маск заявил, что готов драться с Джонни Деппом.

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