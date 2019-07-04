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Елена Коляденко станет режиссером праздничного шоу телеканала "Украина"

Каждое выступление на концерте будет сопровождаться оригинальной постановкой в исполнении шоу-балета Freedom

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Елена Коляденко
Елена Коляденко
Фото: instagram.com/kolyadenkolena

Грандиозное открытое шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоится 10 июля в 20:00 на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый", удивит зрителей масштабными технологическими декорациями и атмосферными постановками. Режиссером праздничного концерта телеканала "Украина" стала Елена Коляденко.

Как прошел грандиозный праздник "ВишиванкаДей" – смотрите в сюжете:

Вместе с топовыми украинскими артистами на открытой панорамной локации в самом центре Киева Елена Коляденко подарит зрителям праздник невероятных масштабов. Основная сцена грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!" – это 500 квадратных метров светодиодных экранов и 2000 световых приборов. Каждое выступление будет сопровождаться оригинальной постановкой в исполнении шоу-балета Freedom. Выходя на сцену, артисты окажутся в центре масштабного шоу, вокруг которого, как море, бушуют поднятые ладони зрителей с сияющими огнями.

Кроме того, на площадке построят отдельную сцену для ведущего Александра Скичко, где он будет встречать артистов и общаться с ними. Чтобы показать зрителям самые яркие моменты праздничного шоу ко Дню независимости нашей страны, одновременно будет работать 20 телевизионных камер.

Александр Скичко
Александр Скичко
Фото: телеканал "Украина"

"Это шоу – не первый опыт сотрудничества с режиссером Леной Коляденко. Наши зрители высоко оценили ее работы – праздничный концерт в Ботаническом саду, новогоднюю программу "Фантастична ніч на каналі "Україна". Есть все основания утверждать, что нас ждет уникальное и незабываемое зрелище", – говорит директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Телеканал "Украина" раскрывает полный список артистов, которые выступят на сцене праздничного шоу. Это Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также популярные группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Как сообщалось ранее, вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее мы также писали, что "НЕАНГЕЛЫ" перепоют хит Ирины Билык в грандиозном шоу телеканала "Украина".

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