Елена Кравец поделилась воспоминаниями о школе: "Ключ от кабинета выбросили в водоем"

Также Елена рассказала, какой бы учительницей она была

Елена Кравец. Фото: Facebook

Начался новый учебный год, школьники и студенты уже готовы получать новые знания, а знаменитости вспоминают, какими они были в свои школьные годы. Недавно Сегодня.Lifestyle сделал подборку – как украинские знаменитости поздравили всех с Днем знаний. К слову, Катя Осаlчая и Тина Кароль показали архивные фото еще со школьных лет.

Актриса "Квартала 95", а также нового развлекательного проекта – "Женского Квартала"Елена Кравец поделилась, какой бы учительницей она была: "Я была бы очень современной учительницей и добавляла бы в программу еще и ту литературу, которая лично на меня произвела большое впечатление. Кроме экскурса в прошлое, я бы делала все, чтобы у ребят появился большой интерес к литературе, чтобы они полюбили сам процесс чтения. Это очень важно. У меня самой в школе язык и литература были самыми любимыми предметами. А вот геометрия, физика и химия были не моими науками. Никогда не понимала, зачем, например, в геометрии еще нужно что-то доказывать, если это и так очевидно.

Елена Кравец Фото: пресс-служба

А вообще, со школой у меня связано много ярких событий. Например, однажды мы всем классом решили бойкотировать урок химии. А все потому, что нам показалось, что наша учительница была с нами слишком строга и даже в чем-то авторитарна. Мы закрыли кабинет и ушли на озеро, а ключ от кабинета выбросили… в водоем. Конечно, когда вернулись, на пороге школы нас уже встречал весь педсостав. Но, так как свалили все, в итоге не наказали никого".

Уже 29 сентября в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится концерт-съемка "Женского квартала", а в октябре зрители увидят премьеру шоу в эфире.

Напомним, лидер студии"Квартал 95" Владимир Зеленский удивил сходством с Павлом Зибровым.