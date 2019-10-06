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Елена Кравец удивила неожиданным заявлением о Зеленском

Актриса рассказала о признании главы государства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Елена Кравец
Елена Кравец
Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец, которая впервые показала своих детей, рассказала, что Владимир Зеленский планирует вернуться в "Квартал 95". По словам актрисы, она поддерживает дружеские отношения с президентом, а он иногда пишет в рабочие чаты.

Возможна ли дружба между звездами шоу-бизнеса, смотрите в сюжете:

После того, как Владимир Зеленский занял пост главы государства, он не перестал общаться с коллегами по "Кварталу 95". Об этом Елена Кравец рассказала Кате Осадчей.

"Я его не переименовала в телефоне, он "Вовка". Это очень классно, что ничего в наших отношениях не изменилось", – говорит она.

Кравец также сообщила, что Зеленский планирует вернуться в комик-шоу уже через пять лет.

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?". Он: "Конечно". Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа "Квартала", он там есть и он там иногда что-то даже пишет", – призналась Елена.

Напомним, что ранее в сети опубликовали архивные фото со свадьбы Елены Кравец.

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