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Елена Кравец заразилась коронавирусом и пропустила съемки концерта: кем заменили артистку

Сегодня, 16:54

К счастью, у коллег артистки COVID-19 не обнаружили

В столичном Дворце "Украина" прошли съемки новых выпусков "Вечернего Квартала". Чтобы не подвергать риску здоровье зрителей, запись концерта вновь проходила без публики в зале, а съемочная группа придерживалась карантинных мер безопасности.

Съемки новых выпусков "Вечернего Квартала" запомнятся и тем, что в них не принимала участия Елена Кравец, сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные", – поделился актер студии Евгений Кошевой.

Елена Кравец
Елена Кравец
Фото: instagram.com/lennykravets

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

"Безусловно, это очень волнительно и ответственно – заменять саму Елену, да еще и в "Вечернем Квартале". Это в "Женском Квартале" мы – на своей территории, а тут – ощущение, что мы с девочками – хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", – говорит актриса Ирина Сопонару.

Напомним, телеведущая Маричка Падалко сообщила, что заразилась с детьми коронавирусом. Кроме этого, ведущая Ольга Фреймут также заболела COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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