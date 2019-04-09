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Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко съездили в Париж

Ведущая показала несколько романтических фото из путешествия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь и ее возлюбленный, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко недавно побывали в Париже. Из столицы Франции Елена-Кристина опубликовала сразу несколько романтических фото с Павлом.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
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Судя по подписям к фото, девушке очень понравилось путешествие, а поклонникам очень понравились фото парочки: "А Вы похожи с половинкой своей!Говорят,когда похожи,то это судьба!", "Кристина, вы и Павел очень подходите друг другу,счастья Вам!!!", "Вы такие позитивные", "Не ,ну вы созданы друг для друга. Хорошего вечера и настроения! ", "Как же я за вас рада. Вы супер-пупер милые и вы самая очаровательная пара из всех что я знаю. Будьте счастливы".

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала, как министр Розенко заботится о ней. 

Ранее Елена-Кристина Лебедь выписалась из больницы и уже провела первый рабочий день. Оказалось, что у телеведущей были проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию. 

Кроме этого,  Елена-Кристина Лебедь оказалась в больнице. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фото с больничной койки. Оказывается, у телеведущей проблемы с ногой, поэтому ей пришлось перенести операцию.

О том, где отдыхают и сколько тратят звезды в отпусках смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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