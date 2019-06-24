Елена Темникова кардинально сменила имидж: фото

Российская певица удивила новой прической

Елена Темникова Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Экс-участница группы Serebro Елена Темникова, которая недавно рассказала впервые о своих проблемах со здоровьем, решила кардинально сменить имидж. Фанаты привыкли видеть певицу жгучей брюнеткой, но теперь обществу придется привыкнуть к новому образу российской артистки.

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На такие изменения Елена Темникова решилась не с проста. В конце июня у артистки запланирован тур по российским городам со своим сольным концертом. Видимо, знаменитость решила удивлять публику не только зажигательными хитами, но и новым образом – теперь Елена записалась в ряды блондинок.

"Что-то пошло не так", – написала под фото российская звезда.

22 Июн 2019 в 8:19 PDT INSTAGRAM (@lenatemnikovaofficial)

Многие фанаты не оценили перемен и попросили певицу в комментариях перекраситься в прежний цвет. Также светлый оттенок волос не оценил и коллега Елены – певец Сергей Лазарев оставил под фото неодобрительный комментарий.

23 Июн 2019 в 7:00 PDT INSTAGRAM (@lenatemnikovaofficial)

Напомним, что ранее российская певица Лена Темникова выпустила новый трек "Импульсы", который сразу стал лидером всех хит-парадов.

Вскоре видео Лены было заблокировано Youtube с формулировкой "Видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от ООО "Национальное музыкальное издательство"". Песня очень уж напоминала на No More британской поп-группы Gorgon City

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