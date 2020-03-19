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Елена Войченко и Владимир Остапчук трогательно поздравили сына с днем рождения: фото, видео

Экс-возлюбленные посвятили Эвану нежные строки

Валерия Ильченко
Сегодня, 18:14

Популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука и его экс-возлюбленную Елену Войченко, чей развод стал настоящим достоянием общества, всегда будут связывать двое общих детей. Младшему ребенку, сыну Эвану, 19 марта исполняется два года. Звездные родители поздравили мальчика на своих страницах в Instagram.

"С днем рождения!!! Мой любимый мужчина! Мой свет, смысл и цель! Спасибо, что выбрал меня и наполнил эти два года радостью и любовью! Будь счастлив!!!", – написала Елена Войченко и добавила фото с сыном.

INSTAGRAM

В свою очередь, шоумен тоже оставил поздравления Эвану: "Дорогой сын. Ты беззаботный, розовощекий и сладкий малыш. И я обещаю тебе, что мы с мамой сделаем все, чтобы твоя жизнь была счастливой и веселой, как твой смех. Люблю". Владимир также добавил видео с новорожденным сыном.

INSTAGRAM

Судя по instastories, Остапчук приехал поздравить сына с двухлетием лично, захватив с собой воздушные шарики, торт и машину на пульте управления.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук отказался отвечать на вопрос об алиментах. "Мы не говорим на эту тему", – заявил шоумен.

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