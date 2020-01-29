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Елена Войченко со слезами на глазах призналась, что Владимир Остапчук не участвует в жизни детей

Жена Остапчука заявила, что старается сама заработать по максимуму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука
Видео: телеканал "Украина"

Супруга Владимира Остапчука Елена Войченко, которая назвала истинную причину развода с телеведущим, рассказала, участвует ли шоумен в воспитании детей после ухода из семьи.

По словам Елены, Владимир не считает необходимым оплачивать помощь няни. При этом его супруга должна самостоятельно воспитывать двоих детей и зарабатывать на жизнь. Телеведущий иногда помогает жене финансово, однако эта помощь нерегулярна.

"Ну, сейчас это нестабильно, потому что Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, и я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать по максимуму. Пока мне удается держаться на определенном уровне. И опять же, Владимир помогает, хотя нестабильно. Поэтому я стараюсь как-то балансировать", – рассказала Войченко.

Владимир Остапчук с семьей
Владимир Остапчук с семьей
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однако женщина жалуется, что самостоятельно закрывать все вопросы – очень трудно. Кроме сложной финансовой стороны, Остапчук также не участвовал в выборе школы для дочери и пропустил Первый звонок. Как призналась Елена, из-за финансовых трудностей она задолжала за два месяца обучения Эмилии.

"Владимир совсем выпал из жизни. И школу выбрала ребенку я. На 1 сентября он вообще не появился. Он не знает, каким образом там все происходит. И тут мне навстречу идут люди. Например, за ту же школу я задолжала за 2 месяца", – говорит Елена со слезами на глазах.

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Елена Войченко также призналась, что до сих пор испытывает чувства к бывшему возлюбленному: "Конечно. На данном этапе мне очень сложно говорить. Это на самом деле мужчина, единственный мужчина, которого я когда-либо любила. И я сложно понимаю все".

Отметим, их бракоразводный процесс продолжается. Недавно Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой.

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