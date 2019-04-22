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Елена Зеленская хочет продолжить писать сценарии для "Квартала 95"

Будущая первая леди Украины заявила, что пока не вникала в свои обязанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Getty Images

По результатам голосования украинцев, Владимир Зеленский лидирует в президентских выборах с отрывом почти 50%. Так, уже через месяц Марина Порошенко уступит звание первой леди Украины Елене Зеленской, которая недавно дала большое интервью изданию "Сегодня".

После победы на выборах и инаугурации на супругу президента возлагается ряд обязанностей, в том числе сопровождение мужа на официальных мероприятиях, и Елена Зеленская – не исключение. Однако будущая первая леди Украины всегда избегала публичности, и после вступления в должность Владимира Зеленского его жена хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95". Об этом она рассказала в интервью ВВС.

"Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно", – говорит Елена.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский во время оглашения результатов первого тура выборов
Елена Зеленская и Владимир Зеленский во время оглашения результатов первого тура выборов
Фото: Instagram.com

Однако в то же время жена Владимира Зеленского утверждает, что пока серьезно не задумывалась об обязанностях первой леди. Елена считает, что это огромная ответственность, и пока конкретно не говорила об этом с мужем.

"Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. В это надо полностью погрузиться, и я по этому поводу переживаю. С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат. Для меня это очень сложно", – признается будущая первая леди.

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Елена Зеленская заявила, что изначально Владимир говорил о том, что она может отсутствовать в информационном пространстве, однако Елена понимает, что не все обязанности можно возложить на кого-то.

"Он вообще сказал, что ты можешь нигде не быть и полностью выйти из информационного пространства и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то перевести", – утверждает Зеленская.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций и страстно поцеловала мужа после дебатов.

Эксклюзивное интервью с Владимиром Зеленским - смотрите сюжет:

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