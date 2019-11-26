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Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

В Украине действует выставка, организованная в честь инициативы "16 днів активізму протидії насильству"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11

Телеведущая, общественный и почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина объединилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в борьбе против насилия над женщинами. Об этом шоувумен сообщила на своей странице в Instagram, поблагодарив супругу президента за поддержку. Маша Ефросинина также привела печальную статистику о домашнем насилии.

"Если женщину изнасиловали, значит, она сама это спровоцировала – как минимум, одеждой или своим поведением" – такого убеждения в нашей стране придерживается 23% мужчин, и, внимание, 11% женщин! "Я вполне имею право избить свою жену, если узнаю о её измене!" – заявляет 8% украинцев!", – пишет телеведущая.

Ефросинина также обратила внимание общественности на необходимость создания приютов и колл-центра для жертв домашнего насилия.

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"В Украине полноценно работает всего 9 приютов для пострадавших от домашнего насилия! И подобного шелтера нет в столице (это же катастрофа!). На горячую линию 116 123 за последние три года поступило больше 103,455 тысяч звонков! Но уже с начала 2019 года в полицию обратилось около 90 000 женщин... Нам срочно нужен национальный колл-центр! Нам нужны приюты!!", – продолжила Маша.

Кроме того, телеведущая рассказала о выставке, организованной в честь инициативы "16 днів активізму протидії насильству".

"Нам надо заставить себя не молчать об этом, так как каждый голос даёт свои результаты! Сегодня в честь начала международной акции "16 днів активізму протидії насильству", по инициативе кабинета министров, фонд народонаселения ООН организовал выставку, рассказывающую истории женщин и мужчин с благополучным выходом из проблем физического и эмоционального насилия! Я рада, что эта выставка стоит в коридорах нашей власти, и будет ежедневным напоминанием о том, какая большая работа проделана и сколько ещё необходимо сделать! И я счастлива, что такой острый вопрос нашел отклик в сердце у первой леди Елены Зеленской! Ваша поддержка, уверена, даст огромный толчок в реализации всех поставленных задач!!!", – заключила Маша Ефросинина.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская объявила о продаже того самого "японского" платья.

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