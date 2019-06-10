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Елена Зеленская назвала имя лучшей подруги

Жена Владимира Зеленского поздравила украинцев с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

После инаугурации Владимира Зеленского его 41-летняя жена Елена завела страницу в Instagram. Отметим, личный аккуунт в сети первая леди Украины оставила закрытой. На своей официальной странице Елена Зеленская показывает свои деловые образы и поздравляет украинцев с важными датами.

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А недавно жена президента Украины посвятила пост Дню друзей. Елена Зеленская не только акцентировала внимание на том, как важно иметь родственную душу, но и назвала имя своей лучшей подруги. Ею оказалась супруга участника "Квартала 95" Александра Пикалова – Ирина.

"Исследование о счастье показало, что дружба и искренние отношения – самые важные для человека. С этим трудно не согласиться... Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, ведь у меня такой друг есть! Ира Пикалова, горжусь нашей удивительной дружбой", – написала первая леди.

Жена Владимира Зеленского поздравила украинцев с Днем друзей
Жена Владимира Зеленского поздравила украинцев с Днем друзей
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская также опубликовала несколько фото с подругой, на одном из которых они с Ириной совсем юные. В те времена первая леди носила короткую стрижку.

Елена Зеленская показала архивное фото
Елена Зеленская показала архивное фото
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская и Ирина Пикалова
Елена Зеленская и Ирина Пикалова
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская продемонстрировала новый наряд в Брюсселе.

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