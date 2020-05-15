Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елена Зеленская передала особенное платье из своего гардероба для социальной инициативы

Белоснежное платье Первой леди Украины стало ее вкладом в благотворительный проект

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:34

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к социальной инициативе #звичкаусвідомлювати, который призывает к ответственному потреблению в повседневной жизни. В качестве вклада в проект Елена Зеленская передала авторам инициативы свое платье, которое обрело особое значение для нее.

В своем официальном Instagram аккаунте Елена Зеленская сообщила, что рада присоединиться к социальному проекту, а также рассказала, какие приятные воспоминания связывают ее с этим белоснежным платьем от украинского дизайнера Дафны Мэй.

Елена Зеленская выставила на аукцион вещь из собственного гардероба – смотрите сюжет:

"Ответственное потребление – жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание", – написала Первая леди Елена Зеленская в Instagram.

Для Елены Зеленской это не просто красивая вещь из гардероба, а кое-что особенное и ценное. Именно в этом платье Елена Зеленская впервые как жена Президента встречала в Киеве иностранную гостью – жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.

Елена Зеленская и жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяга
Елена Зеленская и жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяга
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Платье от украинского дизайнера Дафны Мэй становится моим вкладом в проект. Это платье для меня – особая и связана с приятными воспоминаниями", – написала Елена Зеленская.

Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская записала проникновенное обращение к медикам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Елена Зеленская перед введением карантина посетила школу в Киеве: деловой образ первой леди Деловой костюм с брюками клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото
платье Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Димопулос сообщила о трагедии и тяжелом состоянии мужа
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Познер обругал Михалкова
Познер обругал Михалкова

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Онлайн-концерты Евровидения-2020: видео всех участников шоу

Сегодня, 11:30Travel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 09:16Travel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

Сегодня, 08:04Fun

Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Состояние Татьяны Булановой после выписки из больницы ухудшилось

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Новости партнеров

Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Суддя
Суддя "Танців з зірками" заявив, що перехворів на коронавірус
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко
Доктор Комаровский отреагировал на скандал вокруг Тодоренко
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
41-річна Лорак вже на себе не схожа?
41-річна Лорак вже на себе не схожа?