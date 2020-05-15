Елена Зеленская передала особенное платье из своего гардероба для социальной инициативы

Белоснежное платье Первой леди Украины стало ее вкладом в благотворительный проект

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к социальной инициативе #звичкаусвідомлювати, который призывает к ответственному потреблению в повседневной жизни. В качестве вклада в проект Елена Зеленская передала авторам инициативы свое платье, которое обрело особое значение для нее.

В своем официальном Instagram аккаунте Елена Зеленская сообщила, что рада присоединиться к социальному проекту, а также рассказала, какие приятные воспоминания связывают ее с этим белоснежным платьем от украинского дизайнера Дафны Мэй.

Елена Зеленская выставила на аукцион вещь из собственного гардероба – смотрите сюжет:

"Ответственное потребление – жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание", – написала Первая леди Елена Зеленская в Instagram.

Для Елены Зеленской это не просто красивая вещь из гардероба, а кое-что особенное и ценное. Именно в этом платье Елена Зеленская впервые как жена Президента встречала в Киеве иностранную гостью – жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.

Елена Зеленская и жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяга Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Платье от украинского дизайнера Дафны Мэй становится моим вкладом в проект. Это платье для меня – особая и связана с приятными воспоминаниями", – написала Елена Зеленская.

Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская записала проникновенное обращение к медикам.

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