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Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

Сегодня Владимир Зеленский празднует 42-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Елена Зеленская Фото: Vogue
Елена Зеленская
Фото: Vogue

Сегодня, 25 января, Владимир Зеленский празднует свое 42-летие. С днем рождения главу государства поздравила первая леди страны Елена Зеленская, опубликовав их совместное фото.

Смотрите в сюжете, какую вещь из собственного гардероба выставила на торги Елена Зеленская:

На своей странице в Instagram Елена Зеленская разместила трогательный пост, в котором призналась президенту в любви. Теплые слова она дополнила фотографией с мужем.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но постоянно интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который на самом деле слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина — тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. Также с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри. Любимый, с твоим днем!", – написала супруга Владимира Зеленского.

INSTAGRAM

Елена также поблагодарила мужа за каждый совместный момент: "Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно — рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне".

Владимир Зеленский женился на Елене в 2003 году. Пара воспитывает двоих детей – 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла.

Ранее Елена Зеленская рассказала о муже и жизни в новом статусе.

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