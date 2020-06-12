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Елена Зеленская заразилась коронавирусом: реакция первой леди Украины

Сегодня, 14:54

Первая леди Украины самоизолировалась от членов своей семьи

Сегодня Офис президента Украины официально заявил – у первой леди Елены Зеленской подтвердился коронавирус. Результат теста супруги Владимира Зеленского оказался положительным, несмотря на то, что никаких симптомов у Елены нет и не было.

На данный момент Зеленская изолировалась от других членов семьи и призывает всех – ослабление мер карантина не означает, что коронавирус исчез.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез... Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", – написала Елена Зеленская на своих страницах в социальных сетях.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Первая леди Украины отметила о важности наличия всех средств гигиены – маски и перчаток. Ведь если вы больны, и не знаете об этом, именно маска поможет не заразить вам других людей: "Возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других. Маска для того, чтобы не заразить других!".

Главный санитарный врач Украины объяснил ситуацию с ростом заболевания в Украине:

Напомним, что недавно коронавирус подхватил бельгийский принц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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