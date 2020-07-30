Элина Иващенко выпустила драйвовую песню про бывшую любовь

Трек стал вторым в репертуаре артистки

Элина Иващенко презентовала зажигательную песню о воспоминаниях про несчастную любовь. Имя Элины твердо ассоциируется с победами в главных вокальных телевизионных шоу страны. Недавно к ним добавилось первенство на международном конкурсе "Славянский базар": в Витебске юная артистка защищала уже не свое имя, а честь Украины.

После успеха на международной арене Элина и ее продюсер Вадим Лисица даже не подумали переводить дыхание, а принялись готовиться к релизу трек "Друзі".

Автором слов и музыки новой песни в репертуаре Иващенко выступила Светлана Кравчук, известная сотрудничеством с Олей Поляковой, IVAN NAVI, Светланой Лободой, Натальей Могилевской и другими топовыми артистами.

"Новая песня — о воспоминаниях про несчастную любовь. Они не могут длиться вечно. Если отпустить чувства прошлого не так просто, послушайте песню "Друзі" и найдите в ней себя", – призвала Элина Иващенко.

Напомним, Элина Иващенко дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала о победах, сильном характере, личной жизни и участии в конкурсах.

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