Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II экстренно созвала на совещание членов королевской семьи: о чем говорили

Королева Британии в гневе от заявления Меган Маркл и принца Гарри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

В среду, 8 января, герцоги Сассекские сделали официальное заявление. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия и стать полностью финансово независимыми. Поскольку такие новости ошеломили не только поклонников супругов, но и саму королеву Британии, Елизавета II экстренно созвала потомков на совещание.

Узнайте также, почему принц Гарри и Меган Маркл жалуются на британскую прессу:

Как информирует ВВС со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Витчела, члены королевской семьи остались не в восторге от заявления Меган Маркл и принца Гарри, а Елизавета II сейчас стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца.

Отметим, что на данный момент с герцогами Сассекскими ведутся переговоры. А 9 января вместо праздничной вечеринки по случаю дня рождения Кейт Миддлтон Ее Величество устроила экстренное совещание, на котором члены королевской семьи обсуждали методы решения сложившейся ситуации.

Читайте также:
Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

"Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течении нескольких дней, а не недель", – говорится в сообщении.

Напомним, что после неожиданного заявления герцогов на них посыпалась волна негодования. А в частности, известный телеведущий Пирс Морган резко высказался о Меган Маркл.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Подпортила репутацию: внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевских обязанностей: сколько денег потеряют герцоги Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:24Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Новости партнеров

Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
«Это просто смешно!»: Пригожин не одобрил, запевшую сестру Фриске
«Это просто смешно!»: Пригожин не одобрил, запевшую сестру Фриске
Сахар вовсе не белая смерть!
Сахар вовсе не белая смерть!
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка