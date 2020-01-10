Елизавета II экстренно созвала на совещание членов королевской семьи: о чем говорили

Королева Британии в гневе от заявления Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II Фото: AFP

В среду, 8 января, герцоги Сассекские сделали официальное заявление. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия и стать полностью финансово независимыми. Поскольку такие новости ошеломили не только поклонников супругов, но и саму королеву Британии, Елизавета II экстренно созвала потомков на совещание.

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Как информирует ВВС со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Витчела, члены королевской семьи остались не в восторге от заявления Меган Маркл и принца Гарри, а Елизавета II сейчас стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца.

Отметим, что на данный момент с герцогами Сассекскими ведутся переговоры. А 9 января вместо праздничной вечеринки по случаю дня рождения Кейт Миддлтон Ее Величество устроила экстренное совещание, на котором члены королевской семьи обсуждали методы решения сложившейся ситуации.

"Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течении нескольких дней, а не недель", – говорится в сообщении.

Напомним, что после неожиданного заявления герцогов на них посыпалась волна негодования. А в частности, известный телеведущий Пирс Морган резко высказался о Меган Маркл.

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