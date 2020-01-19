Елизавета II лишила Меган Маркл и принца Гарри королевского титула

Пара также должна будет выплатить долг

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Елизавета II обнародовала свое окончательное решение о заявлении Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, что супруги решили покинуть королевскую семью и стать независимыми.

Подробнее о скандале вокруг Меган и Гарри смотрите в сюжете:

Накануне королева Елизавета ІІ опубликовала от имени всего Букингемского дворца сообщение, в котором идет речь о дальнейшей самостоятельной жизни Гарри и Меган. Соответствующий пост был также размещен в Instagram герцогов Сассекских.

INSTAGRAM

"После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи. Я признаю все вызовы, с которыми Меган и Гарри пришлось столкнуться за последние два года, и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за преданную работу в этой стране, странах Содружества и за его пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи. Вся наша семья надеется, что сегодняшняя сделка позволит им начать строить новую счастливую и спокойную жизнь", – сказано в сообщении королевы.

Так, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

Напомним, что недавно известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл.

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