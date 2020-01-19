Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II лишила Меган Маркл и принца Гарри королевского титула

Пара также должна будет выплатить долг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: AFP

Елизавета II обнародовала свое окончательное решение о заявлении Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, что супруги решили покинуть королевскую семью и стать независимыми.

Подробнее о скандале вокруг Меган и Гарри смотрите в сюжете:

Накануне королева Елизавета ІІ опубликовала от имени всего Букингемского дворца сообщение, в котором идет речь о дальнейшей самостоятельной жизни Гарри и Меган. Соответствующий пост был также размещен в Instagram герцогов Сассекских.

INSTAGRAM

"После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий нам вместе удалось найти конструктивный путь выхода из ситуации для моего внука и его семьи. Я признаю все вызовы, с которыми Меган и Гарри пришлось столкнуться за последние два года, и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью. Хочу поблагодарить их за преданную работу в этой стране, странах Содружества и за его пределами, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи. Вся наша семья надеется, что сегодняшняя сделка позволит им начать строить новую счастливую и спокойную жизнь", – сказано в сообщении королевы.

Так, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны будут вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Все эти договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

Напомним, что недавно известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сестра Меган Маркл назвала герцогиню виновной в "расколе" королевской семьи Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать В планах нет беременности: почему Кейт Миддлтон не собирается рожать четвертого ребенка
принц Гарри королевская семья Меган Маркл королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Горячая Кардашьян показала идеальное тело в черном латексе
Горячая Кардашьян показала идеальное тело в черном латексе
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 18:03Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 15:00Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 10:03Fun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:13Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

17 январяШоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

17 январяШоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

17 январяПсихология

Как распознать умного человека: 10 признаков

17 январяFun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

17 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

17 январяТехно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

17 январяFun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяFun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

16 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

16 январяАфиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

16 январяFun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

16 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

Новости партнеров

Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото
Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Звезда
Звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о болезни Заворотнюк
Анфиса Чехова показала фото в спальне
Анфиса Чехова показала фото в спальне