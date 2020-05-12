Елизавета II не появится на публике до осени 2020 года – СМИ

Из-за пандемии королева останется в Виндзорском замке

Королева Британии Елизавета II, которая 24 мая отметила 94-летие, во время карантина самоизолировалась со своим супругом принцем Филиппом в Виндзорском замке и не планирует покидать поместье до осени 2020 года. Ее Величество придерживается рекомендаций врачей и не желает подвергать себя опасности. Несмотря на карантин, королева продолжает исполнять свои государственные обязанности.

Королева Британии Елизавета II Фото: Getty Images

Как сообщает издание People, Елизавета II не появится на публике до октября 2020 года. Такое решение связано с продолжением пандемии коронавируса и тем, что Ее Величество находится в группе риска. Также сообщается, что королева пока не планирует переезд в Букингемский дворец. Последний раз ее видели на публике вместе с членами монаршей семьи 9 марта на праздничной службе по случаю Дня Содружества.

О впечатляющем факте из биографии Елизаветы II узнайте в сюжете:

"Королева не будет делать ничего, что противоречит советам для людей ее возрастной категории, и соблюдает все надлежащие меры безопасности. Есть дискуссии о том, что нельзя воплотить до октября", – заявил представитель Букингемского дворца.

Напомним, что накануне 31-летняя внучка королевы Елизаветы ІІ приняла важное решение относительно своей свадьбы. Из-за COVID-19 Беатрис и ее жених, 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци, отменили свадебную церемонию, ранее запланированную на май.

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