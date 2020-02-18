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Елизавета ІІ разочарована: в королевской семье еще один развод

В этот раз решение расстаться с супругой принял племянник британской королевы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Лишь на прошлой неделе внук Елизаветы ІІ объявил о разводе, а теперь и племянник Ее Величества решил расстаться с женой. Представитель Дэвида Армстронга-Джонса и его супруги Серены сообщил, что решение было принято совместно и без скандалов. Отметим, что Дэвид Армстронг-Джонс является сыном родной сестры Елизаветы ІІ – покойной принцессы Маргарет, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса.

Узнайте также, кто займет трон после Елизаветы ІІ:

Отмечается, что герцог и герцогиня Сноудон настаивают на уважении их личной жизни и просят прессу не проявлять излишнего внимания к бракоразводному процессу.

Дэвид и Серена Армстронг-Джонс состояли в браке в течение 26 лет, супруги поженились в октябре 1993 года. У пары есть двое детей: 20-летний сын Чарльз Патрик Иниго и 17-летняя дочь Маргарет Элизабет Роуз Алейна.

Герцог и герцогиня Сноудон разводятся
Герцог и герцогиня Сноудон разводятся
Фото: Getty Images

В очереди на престол Дэвид Армстронг-Джонс занимает 21-е место и основал собственную компанию по изготовлению мебели. Граф также написал книги о мебели и интерьере.

К слову, если в случае с Питером и Отем Филлипс, которые тоже разводятся, королева просила супругов не принимать необдуманных решений, то реакцией на развод Дэвида и Серены Армстронг-Джонс стало разочарование и печаль. Отметим, что, как сообщил источник Daily Mail, герцог Сноудон близок с Елизаветой ІІ и ее сыном принцем Чарльзом. На Рождество он по традиции едет в Сандрингем, а летом посещает Балморал.

Ранее мы также писали, что королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл.

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