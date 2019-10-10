Елизавета II отказалась оплачивать свадьбу принцессы Беатрис: в чем причина

Траты на торжество понесут жених с невестой

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Как уже ранее сообщалось, королевская свадьба запланирована на 2020 год, но Ее Величество отказалась финансировать пышную церемонию бракосочетания.

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Кенсингтонский дворец из собственного бюджета испокон веков устраивал свадьбы членам королевской семьи. Но в случае с последней незамужней внучкой Елизаветы II традиция может быть нарушена. Как сообщает Expres, Ее Величество отказывается оплачивать церемонию, поэтому, скорее всего, все финансовые вопросы упадут на плечи принцессы Беатрис и ее жениха Эдоардо Мапелло Моцци.

Дело в том, что за последние два года за счет налогоплательщиков Британии были организованы две свадьбы – принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка. И оба торжества обошлись казне дворца в крупную сумму – 32 и 2 миллиона стерлингов соответственно. Такие траты сильно возмутили британцев, которые даже создали петицию против растраты государственных средств. Поэтому королева Англии не хочет лишний раз вызывать бурю неодобрения от своего народа.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци Фото: Instagram.com

"Здесь глубоко чувствуют даже монархисты, что мы не должны были платить за важный день принцессы Евгении. Много британцев выступили против финансирования налогоплательщиками свадьба принца Гарри и Меган Маркл, но были вынуждены принять это, как и все другие королевские события. Но в этой королевской свадьбе (принцессы Беатрис, – Ред.) есть что-то другое, почему люди не рады", – заявил пресс-секретарь британскому изданию.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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