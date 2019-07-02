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Елизавета ІІ ведет тайный дневник, который разрешено читать лишь одному человеку

Узнайте, кому разрешено читать личный дневник Елизаветы ІІ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Елизавета ІІ
Елизавета ІІ
Фото: AFP

Выяснилось, что королева Елизавета ІІ ведет секретный дневник, где записывает свои настоящие чувства и мнение о семье и людях, которых она встретила. Об этом сообщает The Sun. 76-летний актер Майкл Пейлин однажды был приглашен в Виндзорский замок и сидел рядом с королевой. Тогда Майкл признался, что ведет дневник, на что королева ответила: "Я тоже".

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Интересно, что читать дневник королевы Великобритании разрешено лишь ее мужу – принцу Филлипу. Поговаривают, что только с супругом Елизавета может быть абсолютно откровенна. 

По информации прессы, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, королева поставила задачу прислуге каждое утро уничтожать промокательную бумагу, которую использует Елизавета во время записей. Таким образом королева хочет лишить всех соблазна посмотреть ее обратную сторону, на которой остаются чернильные отпечатки. 

Британская королева Елизавета II
Британская королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Более того, каждую ночь, в случае важного события, персоналу дают указание не беспокоить Ее высочество, так как она делает записи. Дневник Елизавета берет с собой всегда и хранит его в черном кожаном футляре.

Ранее мы также писали, что Елизавета II в посетила церковную службу в стильном наряде.

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