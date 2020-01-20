Елизавета II впервые вышла в свет со своим скандальным сыном: фото

Ее Величество Королева Англии посетила воскресную службу в церкви

Елизавета II Фото: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II, которая ранее лишила Меган Маркл и принца Гарри королевского титула, впервые совершила публичный выход в свет вместе со своим скандальным сыном. Отметим, что принц Эндрю сложил королевские полномочия из-за секс-скандала. Члена монаршей семьи обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Ее Величество Елизавета II посетила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в собственной резиденции в Сандрингеме. Компанию королеве составил ее средний сын – принц Эндрю. Пока британцы не знают, как рассматривать поступок. Означает ли их совместный выход то, что принц Эндрю вновь приступил к выполнению обязанностей, пока неизвестно.

Елизавета II и принц Эндрю Фото: Getty Images

Но стоит добавить, что член королевской семьи самостоятельно обратился к матери, чтобы та лишила его всех титулов и освободила от монарших обязанностей.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление о дальнейшей судьбе Гарри и Меган.

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