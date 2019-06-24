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Елизавета II взяла под контроль жизнь Меган Маркл и принца Гарри – СМИ

Ее Величество намерена контролировать каждый шаг супругов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Несмотря на то, что отношения между британской королевой Елизаветой II и герцогиней Меган Маркл наладились и Ее Величество даже готовит особый подарок ко дню рождения супруги принца Гарри, не все так гладко в семье монархов. 

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По данным издание Ехргеѕѕ, принц Гарри и Меган Маркл отделились от Кенсингтонского дворца не по собственному желанию. Оказалось, что королева Британии дала такое распоряжение. Она намерена координировать все их действия и решения.Также 93-летняя королева намерена держать супругов в ежовых рукавицах, чтобы строптивая экс-актриса не смогла устанавливать свои правила. 

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"Намерение состоит в том, чтобы обеспечить грамотную работу. То, что делают Меган и Гарри, должно координироваться действиями всех членов семьи. Именно поэтому не будет независимого королевства Фрогмор", – рассказал инсайдер издания. 

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма.

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Источник: Express
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