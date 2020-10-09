Элтон Джон споет, а папа – проведет: новые подробности свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Торжество состоится через год

Летом следующего года Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, женится на своей возлюбленной Николе Пельтц. Свадьбы аж через год, а говорят о ней уже сейчас. Мы раньше уже раскрывали некоторые детали торжества, теперь ловите новую порцию подробностей от The Sun.

Дэвид Бекхэм со своими сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом Фото: instagram.com/davidbeckham

Говорят, что Дэвид будет вести свадьбу (хороший тамада, и конкурсы интересные), а помогать ему будут его младшие сыновья – Ромео и Крус. Мальчики также выступят с трогательной речью.

По словам инсайдера, Бруклин "невероятно близок с родными", а с младшими братьями – они чуть ли не лучшие друзья.

Мы уже писали, что Виктория Бекхэм взялась за пошив платья своей будущей невестке. Источник из окружения семьи говорит, что у наряда будет элегантный минималистичный дизайн. Это будет третье "звездное" платье, которое создала лично Виктория. В 2016 году она сшила наряд для своей подружки – Евы Лонгории, а позже – и для Меган Маркл для одного из мероприятий.

Звездные гости

Среди гостей будут бывшие коллеги Виктории из Spice Girls – Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Хорнер. Из близких друзей Дэвида – Дэйв Гарнер и Лив Тайлер.

Сам сэр Элтон Джон тоже намерен посетить торжество, и, говорят, даже спеть на нем. Кстати, он – крестный Бруклина!

Расходы и запрет на фото

Говорят, что Дэвид и Виктория хотят покрыть немалую часть расходов, несмотря на то, что по традиции это дело – за родителями невесты.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Многие журналы предложили Бруклину и Николе кругленькую сумму в обмен на эксклюзивные фото и присутствие на свадьбе. Они отказались. Более того – гостям церемонии тоже запретят делать фото и видео (вот это облом).

Напомним, недавно Бруклин Бекхэм сделал необычную татуировку в честь невесты.

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