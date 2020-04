Элтон Джон, Леди Гага, The Killers и другие собрали почти 128 млн долларов на борьбу с COVID-19

Онлайн-концерт длился 8 часов в YouTube

Элтон Джон, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш, Пол Маккартни и другие звезды провели онлайн-концерт, в ходе которого собрали почти 128 млн долларов на борьбу с COVID-19. Посмотреть уникальное шоу сейчас можно в YouTube.

Ранее сообщалось, что организаторы отмененного "Евровидения-2020" хотят провести конкурс онлайн. До эпидемии коронавируса планировалось, что шоу состоится в Роттердаме с 12 до 16 мая.

Элтон Джон, Леди Гага, The Killers Фото: Getty Images, Instagram

Благотворительный концерт под названием One World: Together At Home ("Один мир: Вместе дома") состоялся в субботу, 18 апреля. Он длился 8 часов, а все его участники выступали из дому онлайн.

Знаменитости собирали пожертвования в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), который был создан в марте этого года по инициативе Всемирной организации здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом. Минувшей ночью звездам удалось собрать почти 128 миллионов долларов.

"Всем врачам, находящихся на передовой борьбе, – мы с вами. Спасибо, что вы там ради нас", – говорится в подписи к концерту.

Смотрите благотворительный концерт One World: Together At Home онлайн:

Недавно мы рассказывали, что Мадонна пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19. Певица решила помочь фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском вакцины против коронавируса.

