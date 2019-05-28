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Элтон Джон признался, какие сцены категорически не хотел убирать из фильма "Рокетмен"

В байопике об Элтоне Джоне "Рокетмен" убирали сцены секса и употребление наркотиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Элтон Джон под прицелом камер
Элтон Джон под прицелом камер
Фото: AFP

Легендарный британский певец Элтон Джон, который недавно получил травму ноги, не захотел, чтобы в фильме о нем "Рокетмен" убирали сцены секса и употребление наркотиков. Об этом  музыкант признался The Guardian.

Элтон Джон рассказал о своем первом сексуальном опыте:

Элтон Джон рассказал, что создатели фильма хотели смягчить его, чтобы присвоить ему рейтинг 13+, однако сам артист выступил против, поскольку его жизнь в реальности не соответствовала подобному рейтингу.

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"Я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах", – заявил певец.

Он также добавил, что смысла в смягчении картины путем цензуры он не видит:

"Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией".

Также специалисты посоветовали убрать из ленты фантастические элементы, дабы сделать ее более прямолинейной. Однако артист и от этого отказался, поскольку таким путем хорошо передаются его внутренние ощущения.

Напомним, ранее певец Элтон Джон был вынужден отменить концерт из-за серьезной болезней. Музыкант не смог выступить во вторник, 27 ноября, во Флориде.

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Элтон Джон британский певец Рокетмен
Источник: Сегодня
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