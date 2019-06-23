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Элтон Джон удостоен главной награды Франции

Президент Эмманюэль Макрон лично наградил британского певца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Элтон Джон удостоен главной награды Франции
Элтон Джон удостоен главной награды Франции
Фото: AFP

Британский певец и композитор Элтон Джон, который осудил цензуру биографического фильма "Рокетмен" в российском прокате, удостоен главной награды Франции. Президент Эмманюэль Макрон лично наградил британского певца орденом Почетного легиона, пишет Еuronews.

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Церемония награждения была закрытой. Она прошла в пятницу, 21 июня в Елисейском дворце. По информации СМИ, Элтона Джона пришли поддержать его муж Дэвид Ферниш, двое их детей, а также близкие артиста.

Президент Макрон приветствовал Элтона Джона и назвал его "иконой, которая знает, как подать пример". Нарграда присвоена Элтону Джону не только из-за выдающихся успехов в творчестве, но и благодаря его деятельности по борьбе со СПИДом.

Элтон Джон и президент Франции Эмманюэль Макрон
Элтон Джон и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: AFP

"Как и музыка, борьба со СПИДом — это мое увлечение уже много-много лет. Также, как и музыка, эта борьба каждый день напоминает мне о необычайной силе человеческого духа, что существует больше вещей объединяющих нас, чем разделяющих", – сказал Элтон Джон в своей речи.

Элтон Джон и президент Франции Эмманюэль Макрон
Элтон Джон и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: AFP

Орден Почетного легиона — французская национальная награда, учрежденная Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сцены Элтон Джон категорически не хотел убирать из фильма "Рокетмен".

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