Элтону Джону — 73: ТОП-8 самых ярких фото певца в молодости

Смотрите, как музыкант выглядел в молодости

Культовому британскому музыканту Элтону Джону сегодня, 25 марта, исполняется 73 года. Элтон Джон – на самом деле псевдоним, а настоящее имя за всю его жизнь почти не фигурировало. Реджиналд Кеннет Дуайт – именно так его назвали родители, но отношения с отцом у звезды, мягко говоря, не сложились. Кто знает, может именно отторжение родного папы повлияло на становление личности Элтона. Ведь в его музыкальный талант мало кто верил, кроме бабушки. Дружба с принцессой Дианой и проблемы с наркотиками – жизнь звезды была полна ярких и неожиданных поворотов.

За годы творчества не прошла у Элтона Джона и любовь к ярким и эпатажным костюмам. Предлагаем посмотреть, как культовый музыкант выглядел в молодости.

Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images Элтон Джон в молодости Фото: Getty Images 1/8

Несмотря на сложности, Элтон Джон в юном возрасте получил ошеломительную популярность и стал любимцем миллионов. Также музыкант относительно рано осознал и принял тот факт, что женщины его не привлекают. Сейчас Элтон Джон состоит в официальном браке с мужчиной – режиссером Дэвидом Фернишем, с которым воспитывает двоих совместных сыновей от суррогатной матери.

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Ранее Элтон Джон рассказал о дружбе с Майклом Джексоном, назвав поп-короля психически больным.

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