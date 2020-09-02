Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в организованной против нее травле и требует 100 млн долларов

Актриса подала иск к бывшему мужу

Разбирательства в суде между бывшими супругами – Эбер Херд и Джонни Деппом, похоже, будут длиться еще долго. Херд подала иск к Деппу в размере 100 миллионов долларов, обвинив актера в организации травли, сообщает Page Six.

Эмбер Херд утверждает, что ее бывший супруг, Джонни Депп, организовал травлю против нее в Сети. Актриса заявила, что Джонни нанял сотни интернет-ботов, которые писали клевету о ней в соцсетях, разрушая репутацию актрисы.

"Эти аккаунты были созданы, чтобы нанести ущерб мисс Херд и ее средствам к существованию", – говорится в судебных документах.

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

Как утверждает защита Эмбер Херд, Джонни Депп "инициировал, координировал, контролировал и/или поддерживал" две петиции на change.org, чтобы актрису отстранили от съемок в фильме "Аквамен", а компания L’Oreal разорвала с ней контракт.

"Этот поток ложных и клеветнических обвинений в адрес г-жи Херд является попыткой разрушить ее жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия со стороны г-на Деппа, и имела наглость и смелость, чтобы наконец-то положить этому конец", – заявляет защита Херд.

Война Джонни Деппа на личном фронте- смотрите видео:

Ранее 57-летний Депп выступал с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер Херд, будучи с ней в браке. Мы также сообщали, что предполагаемый любовник Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, предлагал ей защиту и охрану.

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