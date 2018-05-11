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Эмбер Херд оконфузилась в платье с глубоким вырезом

В Каннах Херд позировала в наряде с пышной юбкой, украшенной цветочным принтом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
Эмбер Херд выбрала эффектное платье с пышной юбкой
Фото: AFP
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Актриса Эмбер Херд после бала Института костюма Met Gala отправилась во Францию.

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре.

Для красной дорожки Канн Эмбер Херд выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. 

Херд позировала в платье с пышной юбкой, украшенной цветочным принтом, и V-образным вырезом в зоне декольте.

В эффектном наряде бюст Херд казался совсем "плоским".

Супермодель Ирина Шейк в отличие от Херд выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace. Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус".

Все подробности нынешнего Каннского фестиваля

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Источник: "Сегодня"

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