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Эмбер Херд отреагировала на обвинения Джонни Деппа в измене

Адвокат Эмбер Херд утверждает, что своими обвинениями Джонни Депп пытается заставить экс-супругу молчать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп развелся с Эмбер Херд якобы из-за домашнего насилия. Во всяком случае, об этом заявляет экс-супруга актера. В свою очередь, Джонни Депп сообщил, что Эмбер Херд – преступница, а не жертва, и подал в суд на свою бывшую супругу. По словам актера, Херд оклеветала его, и теперь он требует компенсацию в размере 50 млн долларов.

Кроме того, Депп утверждает, что бывшая супруга начала изменять ему с Илоном Маском спустя месяц после свадьбы.

Теперь сложившуюся ситуацию изданию People прокомментировал адвокат Эмбер Херд: "Эта легкомысленная акция является лишь последней из неоднократных попыток Джонни Деппа заставить замолчать Эмбер Херд. Она не будет молчать".

Эмбер Херд
Эмбер Херд
Фото: instagram.com/amberheard

Адвокат Джонни Деппа тоже не стал молчать и сообщил о намерении вызвать в суд Эмбер Херд: "Мы не собираемся заставлять замолчать г-жу Херд – напротив, мы намерены вызвать в суд и потребовать доказательства от нее и Илона Маска. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать ошеломляющее видео, фотографии и свидетельские показания, которыми мы наконец обладаем".

Отметим, 55-летний Джонни Депп состоял в браке с 32-летней Эмбер Херд с 2015 по 2017 год. Пара развелась по инициативе Эмбер Херд, которая заявила, что является жертвой домашнего насилия. В результате Депп выплатил супруге компенсацию в размере 7 млн долларов.

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