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Эмбер Херд предложили роман по контракту с актером-геем

Актриса призналась, что получила странное предложение от известного голливудского актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Эмбер Херд. Фото: AFP
Эмбер Херд. Фото: AFP

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году официально развелась с актером Джонни Деппом, считается одной из самых ярких обольстительниц в киноиндустрии. Ее романы не обсуждает, наверное, только ленивый. Но мало кто знает о романах по контракту, которые часто "заводили" голливудские звезды ради сохранения имиджа, чтобы получить роль и т.п. В число таких актрис могла попасть и Эмбер Херд.

В интервью журналу Marie Claire Эмбер рассказала, что один известный актер нетрадиционной ориентации предлагал ей поиграть в отношения на публику, чтобы сохранить свои настоящие предпочтения в секрете. Актриса также отметила, что всегда находилась только в честных отношениях, по взаимной любви, даже если это были девушки. Кто не помнит, Эмбер славилась своими романами с девушками.

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Имя этого актера Эмбер конечно не назвала, но подчеркнула, что сразу же ответила категоричным отказом на такое предложение.

Напомним, актриса Эмбер Херд попала в самый эпицентр скандала, связанного с мигрантами. Актриса опубликовала пост о контрольно-пропускном пункте в Голливуде, который пользователи сочли расистским.

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Источник: "Сегодня"
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