Эмбер Херд раскрыла ужасающие факты того, как ее избивал Джонни Депп

Актриса вспомнила случай, произошедший в 2015 году

Эмбер Херд и Джонни Депп Фото: Getty Images

Вот уже два года не может завершиться скандальная история знаменитого 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа и 32-летней актрисы Эмбер Херд, которая обвиняет экс-мужа в жестком насилии.

Депп, в свою очередь, свою вину отрицает. Он подал иск о клевете, предоставив 87 записей, снятых на домашнюю видеокамеру, доказывающих, что Эмбер также проявляла агрессию.

В ответ Эмбер решила обнародовать подробности совместной жизни с Деппом, описав, как он ее избивал.

"Когда он употреблял наркотики и алкоголь, я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни "монстром"… Он часто забывал о своем поведении, когда трезвел… Я любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась, — вспоминает Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Актриса описала несколько случаев своей семейной жизни, которые якобы произошли в 2015 году.

"Джонни снова начал драку. Тогда он швырнул в меня графин, разбросал вещи по комнате. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос. Я попыталась успокоить Джонни. Он ударил меня в затылок и снова потащил за волосы по ступенькам. Каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я вставала и смотрела ему в глаза. Я сказала ему, что больше не могу мириться с его поведением и ухожу. В ответ Джонни схватил меня за горло и повалил на пол", — рассказала Херд.

Напомним, Джонни Депп собрал неопровержимые доказательства вины Эмбер Херд.

Ранее мы сообщали, что Джонни Депп требует от экс-жены 50 миллионов долларов! Актер пытается доказать, что все обвинения, которые против него выдвинула Эмбер – ложь и клевета ради самопиара.

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