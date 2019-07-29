Эмбер Херд сменила имидж и получила награду в Италии

Актриса переживает трудный период в жизни, но находит силы для съемок и фестивалей

Эмбер Херд Фото: Getty Images

33-летняя актриса Эмбер Херд постоянно находится в центре внимания журналистов из-за скандального развода с Джонни Деппом. Актриса даже выплатит экс-супругу компенсацию. Однако. не смотря на это, Эмбер появилась на итальянском кинофестивале Giffoni, где критики отметили ее карьерные и жизненные достижения.

Узнайте в видео, почему Эмбер Херд раздевается перед друзьями:

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Так, Эмбер Херд получила награду Giffoni Experience Award за вклад в кино и благотворительную деятельность. За статуэткой звезда вышла в коралловом наряде от Cloe Cassandro, представляющем собой топ с открытой спиной и длинную юбку с оборками.

Эмбер Херд Фото: Getty Images

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Стоит отметить, что Херд вновь перекрасилась в блонд и дополнила образ золотыми аксессуарами. Эмбер со счастливой улыбкой продемонстрировала зрителям свою награду и поблагодарила всех.

Напомним, недавно Эмбер Херд показала доказательства того, что экс-супруг ее действительно избивал. Но теперь появились и другие подробности звездного развода пары – что именно удалось отсудить Эмбер у звезды "Пиратов карибского моря".

А вот общая подруга Эмбер Херд и Джонни Деппа вступилась за актера в громком скандале вокруг экс-супругов.

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