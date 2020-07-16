Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

Знаменитость регулярно позирует для собственного бренда

29-летняя американская модель и звезда фильма "Красотка на всю голову" Эмили Ратаковски, которая ранее показала себя в 14-летнем возрасте, позировала в черном бикини на пляже.

Черный раздельный купальник, который является частью коллекции собственного бренда Эмили Ратаковски, подчеркнул ее изящную талию и грудь.

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Эмили Ратаковски часто позирует для рекламных кампаний своего бренда купальников и нижнего белья. Поклонники с восторгом оценили новое фото знаменитости. Менее, чем за сутки, публикация собрала более миллиона лайков. Подписчики похвалили не только стильную модель бикини, но и фигуру Эмили, которая не может не вызывать восхищения.

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К слову, Эмили Ратаковски связала свою жизнь с индустрией моды еще в возрасте 14 лет. Тогда будущей знаменитости пришлось совмещать учебу в Сан-Диего с работой в Лос-Анджелесе. Во время обучения в университете Эмили Ратаковски поняла, что хочет посвятить свою жизнь модельной карьере и бросила учебу.

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