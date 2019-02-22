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Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и попала в скандал

Модель снялась для обложки украинского Harper`s Bazaar

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Вокруг известной американской модели Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). 

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В комментариях к снимку пользователи сети из России мгновенно начали писать некорректные сообщения по отношению к Украине и украинцам в целом. Подписчики Эмили из Украины попытались объяснить ей, что Украина и Россия – совершенно разные страны и снялась она для обложки украинского выпуска журнала Harper`s Bazaar. Многие российские пользователи также поинтересовались, почему выпуск на русском языке, если он выходит в Украине.

Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Напомним, Эмили Ратаковски надела с мужем одинаковые пуховики украинского бренда. 

Ранее Эмили Ратаковски разместила в блоге фото, на котором предстала в белоснежном коротком топе и бикини. 

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Источник: Сегодня
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