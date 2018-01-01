Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым фото топлес

Модель также похвасталась своими украшениеями из золота

Эмили Ратаковски. Фото: AFP

26-летняя американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередным пикантными фото в своем Instagram. На откровенным снимке модель позирует топлес. На руках у нее можно заметить множество золотых колец, на на шее –подвесок. "Без ума от золота", – подписала фото Ратаковски.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась двумя горячими снимками, на которых позирует полностью обнаженной. "Позирую мужу", – подписала фото модель. На другом снимке Эмили лежит на белой постели прямо возле бассейна в доме, где проходил медовый месяц Ратаковски с ее мужем.

Также в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Красотка на всю голову", где вместе актрисой Эми Шумер снялась модель 26-летняя Эмили Ратаковски. На светском мероприятии Эмили появилась в черном облегающем наряде от Michael Kors, усыпанном пайетками.Платье с "дыркой" в районе талии подчеркнула стройную фигуру Ратаковски. Свой сексуальный образ модель дополнила босоножками в тон.

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